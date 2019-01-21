БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели операции на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

В рамках операции ликвидировано свыше шести террористов.

Операции проводились в районах Зап, Хафтанин и Хакурк на севере Ирака.

В сообщении отмечается, что антитеррористические меры будут продолжены.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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