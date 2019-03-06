ДТП в Турции – свыше 20 раненных

6 марта 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в турецкой провинции Маниса по предварительным данным получили ранения 25 человек, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что все пострадавшие являются гражданами Турции. По оценкам врачей двое раненных находятся в критическом состоянии.

Все раненные госпитализированы, среди пострадавших есть женщины и дети.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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