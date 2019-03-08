Сильный снегопад в Турции отрезал от внешнего мира около 50 населенных пунктов

БАКУ /Trend/ - Сильный снегопад в Турции прервал связь с 47-ю населенными пунктами в провинции Сивас, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению связи.
По данным СМИ, толщина снежного покрова в провинции Сивас достигает полутора метров.
Напомним, что ранее в турецкой провинции Агры по причине сильного мороза был отменен авиарейс компании «Anadolu Jet» Агры – Анкара.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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