Сильный снегопад в Турции отрезал от внешнего мира около 50 населенных пунктов

8 марта 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сильный снегопад в Турции прервал связь с 47-ю населенными пунктами в провинции Сивас, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению связи.

По данным СМИ, толщина снежного покрова в провинции Сивас достигает полутора метров.

Напомним, что ранее в турецкой провинции Агры по причине сильного мороза был отменен авиарейс компании «Anadolu Jet» Агры – Анкара.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В двух провинциях Турции из-за снегопада отменены занятия
Турция 4 марта 10:34
Гянджа и Сивас могут стать городами-побратимами
Политика 23 февраля 14:00
В свыше 150 населенных пунктах Турции отменены занятия
Турция 15 февраля 15:47
В Турецкой провинции отменены занятия по причине сильного снегопада
Турция 8 февраля 11:11
Обнародована дата открытия высокоскоростной ж/д между двумя провинциями Турции
Бизнес 21 января 14:01
В Турции прервалась связь с порядка 900 селами
Турция 17 января 15:03
Лента новостей
Названы десять самых безопасных стран для одиноких путешественниц
Россия 11:58
В Вашингтоне представлены вина Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 11:38
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане отдельные народы и религиозные общины испокон веков жили как одна семья
Политика 11:23
«КазАвтоЖол» объявил тендер на средний ремонт трассы
Тендеры 11:19
Узбекистан и Россия разработают схему развития АПК
Бизнес 11:01
Азербайджан станет страной-донором для бедных стран (Эксклюзив)
Бизнес 10:51
Среднемесячная сумма ипотечного кредита в Азербайджане достигла исторического максимума
Финансы 10:51
Названа стоимость платных услуг, оказанных населению Баку в январе
Бизнес 10:44
В Мексике 25 человек погибли в ДТП с грузовой фурой с мигрантами
Другие страны 10:43