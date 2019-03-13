В Турции задержана террористка из Дании

13 марта 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турецкой провинции Бурса задержана особо опасный террорист, член террористической организации «Исламское Государство» (ИГ) гражданка Дании ливанского происхождения. Об этом пишет Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что задержанная гражданка Дании имя которой не разглашается принимала активное участие в вербовке женщин из западных стран в ряды террористов ИГ.

Согласно данным СМИ, задержанная террористка разыскивалась Интерполом, она проникла на территорию Турции из Сирии нелегальным путем и скрывалась в провинции Бурса.

Отметим, что сегодня в Анкаре также были задержаны 14 членов ИГ.

Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции была проведена крупная операция против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии. В рамках операции были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и свыше двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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