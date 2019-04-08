В Турции зафиксировано массовое отравление

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мерсин на одной из фабрик по производству химических продуктов зафиксировано массовое отравление. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что по предварительным данным от утечки химического газа отравились 33 работников.

Отправленные работники фабрики были госпитализированы, о других подробностях инцидента не сообщается.

Отметим, что в последний раз в Турции массовое отравление было зафиксировано четвертого февраля 2019 года в здании городского суда в административном центре Балыкесир, где от утечки газа отравились 34 человека.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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