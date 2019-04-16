Турция может временно хранить российские ЗРК С-400 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Турция может временно разместить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в Азербайджане. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что не исключено, что ЗРК С-400 также могут быть направлены на временное хранение в Катар.

Согласно данным СМИ, в настоящее время Турция не определилась, в какой из стран могут временно храниться российские ЗРК С-400.

«Власти Турция пока что не опровергли и не подтвердели данную информацию» - пишут СМИ.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоголу сказал, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию, чтобы убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

Чавушоглу отметил, что для Турции весьма востребовано наличие ЗРК С-400.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», - сказал глава МИД.

Отметим, что ранее госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что Соединенные Штаты полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, технически невозможно.

"Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал он.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле этого года.

Он сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Отметим, что первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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