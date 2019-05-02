В Бейруте продолжаются антиармянские акции протеста (ВИДЕО)

2 мая 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После сожжения 24 апреля в столице Ливана Бейруте группой армян турецкого флага сотни жителей города проводят акции протеста. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Протестующие ливанцы с флагами Турции проводят шествие на центральных улицах Бейрута.

На антиармянских акциях звучат янычарские военные марши.

Участники протестов также обратились к армянам, живущим в Бейруте, с требованием прекратить антитурецкую пропаганду.

«Мы обращаемся к потомкам армян, которые в свое время предали Османское Государство, чтобы они знали, что все мы - внуки Султана Мухаммеда Фатиха, все мы - мусульмане. Да здравствует Турция!» - говорят участники антиармянских акций.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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