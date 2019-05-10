Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400

10 мая 2019 22:47 (UTC+04:00)

Власти Турции, по всей видимости, намерены пересмотреть свое решение о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги.

По данным издания, в Анкаре это связывают с резким ухудшением экономической ситуации в стране и снижением курса лиры и опасаются возможного введения санкций со стороны США из-за сделки с Россией.

"Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild. По словам собеседника газеты, "экономический кризис в Турции обостряется из-за агрессивной внешней политики" Анкары.

Посол ФРГ в Турции Мартин Эрдман ранее выступил против приобретения у России зенитных ракетных систем. "Мы хотим, чтобы Турция оставалась прочной частью западного альянса, и относимся с большим беспокойством к покупке С-400", - заявил он на конференции в Стамбуле.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку С-400 был официально подтвержден в 2017 году. Турецкая сторона должна получить, в отличие от первого иностранного заказчика Китая, не два, а один полковой комплект этих систем. США предпринимают активные попытки не допустить поставок Турции этих вооружений.

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