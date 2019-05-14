Полиция Турции проводит операции против FETO

14 мая 2019 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористическим движением FETO (движение Фетхуллаха Гюлена) в семи районах северо-западной провинции Коджаэли полиция провинции проводит операции.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Операции проводятся с целью поимки 14 сторонников террористической организации FETО.

Отметим, что за последние семь месяцев в рамках борьбы с террористическим движением FETO из ВС Турции были уволены 1076 военнослужащих.

В частности, 624 из них служили в сухопутных войсках, 107 - в ВМС и 345 - в ВВС.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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