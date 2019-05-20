В Турции усилены меры безопасности из-за опасности терактов - СМИ

БАКУ /Trend/ - В Турции усилены меры безопасности, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Сообщается, что усиление мер безопасности связано с опасностью угрозы терактов со стороны боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ)

Согласно данным СМИ, накануне разведка Турции перехватила переписку террористов, где упоминается о подготовке терактов в 14 странах мира, в том числе и в Турции.

Отметим, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории в Турции.

По словам главы МВД, в связи с этим в Турции основательно усилены меры безопасности.

«Разведка Турции активно работает для устранения террористов и исходящих от них угроз», - сказал Сойлу.

Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции были проведены крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии. В рамках операции были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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