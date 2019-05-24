Националистическая партия Турции за воинскую службу женщин в стране

БАКУ /Trend/ - Турецкая партия националистического движения (MHP) выступает за право женщин на добровольную воинскую службу в стране. Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, с таким заявлением выступили депутаты MHP в парламенте во время обсуждения новой системы службы в турецкой армии.



«Каждый гражданин Турции должен служить в армии. Нужно создать все условия для воинской службы турчанок», - отметили депутаты от MHP.

Отметим, что ранее министр национальной обороны Хулуси Акар сказал, что в Турции может быть применена новая система воинской службы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizogl

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