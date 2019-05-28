В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400

28 мая 2019 22:08 (UTC+04:00)

Анкара не получала от Вашингтона сообщений об ультиматуме из-за сделки по покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецкому каналу Haberturk, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что США выдвинули турецкой стороне ультиматум: Вашингтон пригрозил исключит Анкару из программы F-35, если Турция не откажется от российских комплексов.

Отвечая на вопрос о том, как будет действовать Турция в случае введения санкций со стороны США, министр заявил, что не намерен комментировать "допущения".

"Мы действуем в полном соответствии со взятыми на себя обязательствами", - добавил Акар. Также он подчеркнул, что Турция полностью оплатила поставки истребителей F-35 от американской стороны.

Он отметил, что самолеты уже доставили в Турцию, и пилоты учатся управлять ими.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», - сказал он.

Как заявил ранее госсекретарь США Майкл Помпео, Соединенные Штаты полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, технически невозможно.

"Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал Помпео.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

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