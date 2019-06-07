Безопасность Турции важнее всего - минобороны Турции на границе с Арменией

7 июня 2019 16:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Безопасность Турции - превыше всего, сказал министр национальный обороны Хулуси Акар во время проверки турецко-армянской границы в провинции Игдыр. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Акар отметил, что в целях обеспечения безопасности своих границ Турция сделает все возможное, и готова на все.

«Границы Турции – честь турецкого народа» - сказал Акар.
Сообщается, что Акар также посетил воинские части, расположенные на границе с Ираном и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана.

Отметим, что сегодня на границах Турции имеется 27 контрольно-пропускных пунктов (КПП). Четыре из них расположены на границе с Ираком, семь - в настоящее время не функционируют, один из закрытых КПП расположен на границе с Арменией.

Напомним, что Турция закрыла границы с Арменией в ответ на оккупацию азербайджанских территорий.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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