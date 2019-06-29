Анкара и Вашингтон останутся союзниками и партнерами – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Анкара и Вашингтон останутся союзниками и партнерами, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати (G20) в японском городе Осака. Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Анкара верит, что Турция и США по-прежнему будут сохранять двусторонние отношения на высшем уровне.

Отметим, что 29 июня президенты США и Турции провели встречу в рамках саммита G20 в Осаке, где также был обсужден вопрос поставки российских зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-400.

Во время встречи с президентом Турции в японской Осаке президент США сказал, что в Вашингтоне рассматривают различные варианты решения вопроса о закупке Анкарой российских комплексов С-400. "Мы рассматриваем различные варианты", - сказал Трамп, отметив также, что ситуация остается сложной.

По словам Трампа, проблема военных закупок между Вашингтоном и Анкарой возникла из-за решений администрации его предшественника Барака Обамы. "Он [Эрдоган] хотел сделать это [купить американские системы Patriot], однако администрация Обамы запретила ему это", - сказал президент США.

По словам Трампа, Турции запрещали покупку американского зенитно-ракетного комплекса до тех пор, пока Эрдоган не сказал, что купил кое-что другое. «И тут вдруг все говорят - хорошо, можете покупать. Нельзя вести дела таким образом. Турция - наш друг», - пояснил американский лидер, подчеркнув, что эта тема будет обсуждаться на предстоящих переговорах.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию, и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», - сказал Чавушоглу.

Как заявил ранее госсекретарь Майк Помпео, в США полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400, в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, это технически невозможно.

"Как мне разъяснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400", - сказал Помпео.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 раньше запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставляемых Анкаре ЗРК С-400 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство-член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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