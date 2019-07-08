Али Бабаджан покинул ряды правящей партии Турции

БАКУ /Trend/ - Экс-министр по делам экономики и экс-глава МИД Турции Али Бабаджан покинул ряды правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что Бабаджан отправил письменное обращение о своем уходе из ПСР турецким СМИ.

Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу, Абдуллах Гюль, Бюлент Арындж.

Напомним, что в последний раз в Турции новая партия было создана в ноябре 2018 года. Ее основателем стал Фатих Эрбакан, сын экс-премьера Турции Неджметтина Эрбакана. Тем самым число политических партий в Турции достигло 83-х.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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