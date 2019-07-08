Али Бабаджан покинул ряды правящей партии Турции

8 июля 2019 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экс-министр по делам экономики и экс-глава МИД Турции Али Бабаджан покинул ряды правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что Бабаджан отправил письменное обращение о своем уходе из ПСР турецким СМИ.

Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу, Абдуллах Гюль, Бюлент Арындж.

Напомним, что в последний раз в Турции новая партия было создана в ноябре 2018 года. Ее основателем стал Фатих Эрбакан, сын экс-премьера Турции Неджметтина Эрбакана. Тем самым число политических партий в Турции достигло 83-х.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции могут увеличить налог на выезд из страны
Турция 15:21
В составе правящей партии Турции могут произойти структурные изменения
Турция 25 июня 09:19
Исламский мир нуждается в новом видении – экс-премьер Турции
Турция 3 июня 16:52
Экс-премьер Турции раскритиковал решение ЦИК о повторных выборах в Стамбуле
Турция 8 мая 10:24
Еще одна партия Турции официально обратилась в ЦИК для проведения повторных выборов
Турция 17 апреля 12:20
Правящая партия Турции официально обратилась в ЦИК страны для проведения повторных выборов в Стамбуле
Турция 16 апреля 17:50
Лента новостей
Узбекская товарная биржа четырехкратно увеличила продажу товаров на экспорт
Бизнес 17:22
Ученые обнаружили одноклеточные водоросли в высокогорье Анд
Другие страны 17:13
В Баку оштрафованы центры отдыха
Общество 17:12
С берегов Нигера на Каспий - Чёрный Будда, африканский джаз и азербайджанский мугам (ФОТО)
Культура 17:09
Минобразования Азербайджана о проходных баллах учителей
Общество 17:07
Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Ирана достигло 64
Иран 17:03
Сессия Комитета всемирного наследия продолжает работу в Баку (ФОТО)
Общество 16:56
В ООН обеспокоены условиями в центрах содержания мигрантов в США
Другие страны 16:47
Исторический центр Шеки и Ханский дворец заняли свое достойное место - столичный житель
Общество 16:47