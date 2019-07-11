В Анкаре эвакуируют пациентов из одной из больниц

БАКУ /Trend/ - В Анкаре эвакуируют пациентов из больницы «Zübeyde Hanım», пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной эвакуации больных стала утечка химикатов в больнице.

На место происшествие прибыли специалисты управление по предотвращению последствий ЧС Турции (AFAD).

О других деталях происшествия и о наличии пострадавших не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.