Санкции ЕС не заставят Турцию прекратить разведывательные работы на Восточном Средиземноморье – МИД

БАКУ /Trend/ - Санкции ЕС не остановят Турцию, и она продолжит вести разведывательные работы на Восточном Средиземноморье, пишет во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Турции.

В сообщении МИД отмечается, что санкции ЕС в отношении Турции еще раз доказывают, что Евросоюз придерживается двойных стандартов.

Отметим, что ранее министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Санкционные меры кроме всего прочего предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

При этом, если Турция продолжит настаивать на своей позиции, возможно применение других санкций, в том числе ограничительные меры в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.

Отметим, что в понедельник восьмого июля Турция направила второе буровое судно под названием Yavuz к северной оконечности Кипра - полуострову Карпас. Разрешение на право работы в этом районе турки-киприоты выдали государственной турецкой нефтяной компании.

Европейский Союз во вторник раскритиковал Турцию за планы бурения в этом районе, предупреждая, что готовит "соответствующие меры".

Но министр энергетики Турции Фатих Донмез сказал, что поиск запасов углеводородов будет продолжен.

"Мы продолжим деятельность по бурению, которая основывается на наших собственных законных правах", - сказал Донмез.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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