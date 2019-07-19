БАКУ /Trend/ В парламенте Турции создана специальные комиссия для расследования таинственных детских смертей. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

Согласно сообщению, комиссия будет расследовать таинственные детские смерти за последние два года в течении следующих трех месяцев.

В сообщении отмечается, что отчет о расследования таинственных дестских смертей будет представлен президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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