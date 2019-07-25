Экс-премьер Турции начал подготовку к созданию новой политической партии

БАКУ /Trend/ - Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу начал подготовку к созданию новой политической партии, пишет Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Так, в Анкаре было арендовано четырехэтажное здание в районе Бейсукент, где Давутоглу регулярно будет проводить встречи с представителями различных общин.

Согласно информации, новая политическая партия в Турции может быть создана осенью.

Ранее Давутоглу заявил, что если его переговоры с правящей Партией справедливости и развития (ПСР) не принесут результатов, будет создана новая политическая партия.

Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу, Абдуллах Гюль.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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