Экс-премьер Турции начал подготовку к созданию новой политической партии

25 июля 2019 10:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу начал подготовку к созданию новой политической партии, пишет Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Так, в Анкаре было арендовано четырехэтажное здание в районе Бейсукент, где Давутоглу регулярно будет проводить встречи с представителями различных общин.

Согласно информации, новая политическая партия в Турции может быть создана осенью.

Ранее Давутоглу заявил, что если его переговоры с правящей Партией справедливости и развития (ПСР) не принесут результатов, будет создана новая политическая партия.

Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу, Абдуллах Гюль.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Имя Али Бабаджана исключено из списка основателей правящей партии Турции
Турция 23 июля 10:35
Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу не исключает возможности создания новой политической партии
Турция 18 июля 14:54
Турецкая оппозиция поддерживает создание новой политической партии
Турция 11 июля 09:56
Президент Турции раскритиковал выход Али Бабаджана из правящей партии
Турция 10 июля 10:04
Создание новой политической партии в Турции становится все более актуальной темой - СМИ
Турция 9 июля 10:01
Али Бабаджан покинул ряды правящей партии Турции
Турция 8 июля 15:54
Лента новостей
Туркменистан оказывает гуманитарную помощь соседнему Афганистану
Туркменистан 11:13
Узбекистан привлечет кредит у Госбанка Китая
ИКТ 11:10
На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
Другие страны 11:10
Иранская провинция рассчитывает на деловое партнерство с Туркменистаном
Бизнес 11:09
TAP объявляет прием документов для участия в первой фазе маркет-теста
Энергетика 11:01
Азербайджан и Израиль расширяют сотрудничество
ИКТ 11:01
Китай запустил два научных спутника при помощи коммерческой ракеты-носителя "Гипербола-1"
Китай 10:46
В трех районах Азербайджана приостановлена подача газа
Общество 10:41
Минэкологии провело мониторинги на бакинском НПЗ (ФОТО)
Общество 10:35