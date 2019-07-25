Турки-киприоты отправляют делегацию в "город-призрак"

25 июля 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турки-киприоты отправляют делегацию в Вароша (Maraş) - квартал в Фамагусте на Кипре, который считается "городом-призраком". Об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что делегация займется инвентаризацией туристических объектов и объектов недвижимости.

Согласно информации, после инвентаризации все данные будут переданы правительству Северного Кипра.

Отметим, что в период с 1970 по 1974 годы город был на пике своей популярности и пользовался признанием многих известных личностей того времени. Среди звёзд, которые его посетили, были Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Ракель Уэлч и Брижит Бардо.
В Вароше размещалось много современных отелей, а на его улицах располагалось большое количество развлекательных заведений, баров, ресторанов и ночных клубов. Один из отелей был введен в строй за три дня до того, как город был оставлен жителями.
Часть гостиничных комплексов Вароша до сих пор юридически является частной собственностью граждан из 20 стран мира.

Турецкая республика Северного Кипра, признанная только Турцией - провозглашенное в 1983 году государство, занимающее северную треть острова Кипр. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва. Фактически, переговоры об объединении острова идут давно, но пока не принесли плодов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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