Турция готовится к производству летающих автомобилей (ФОТО)

7 августа 2019 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция готовится к производству летающих автомобилей, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, ведутся работы по созданию прототипа летающего автомобиля под названием CEZER.

По данным СМИ, разработкой первого турецкого летающего автомобиля занимается Турецкий фонд технологий (Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı).

После подготовки прототипа начнется его тестирование.

Отметим, что ранее экс-министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю сказал, что в Турции планируется инвестировать три миллиарда долларов США в проект создания отечественного автомобиля.

По словам Озлю, в настоящее время ведутся работы по разработке прототипов пяти разных моделей отечественного автомобиля.

Министр также отметил, что одна из моделей отечественного автомобиля будет снабжена электрическим двигателем.

Напомним, что второго ноября 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал названия компаний, которые примут участие в создании отечественного автомобиля - это Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding.

Эрдоган подчеркнул, что создание отечественного автомобиля усилит экономику Турции.

Президент также сказал, что Турция будет экспортировать отечественные автомобили в соседние страны.

Разрабатываемый в Турции автомобиль будет выпускаться с различными типами кузова и силовых агрегатов.

Напомним, что покупка отечественного автомобиля в Турции будет освобождена от уплаты специального потребительского налога

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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