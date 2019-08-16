Эрдоган посетит Сербию 29 августа - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сербию с визитом 29 августа. Как сообщило в четверг агентство Tanjug, в ходе поездки турецкий лидер совместно со своим сербским коллегой Александаром Вучичем примет участие в церемонии начала работ по строительству автотрассы Белград - Сараево, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Коммерческий договор по проектированию и строительству участка пути Белград - Сараево был подписан между правительством Сербии, Автодором Сербии и турецкой компанией "Ташйапы" в декабре 2018 года. Строительство трассы предоставит Сербии выход на европейский Коридор 5, который связывает Венгрию, Хорватию, Боснию и Герцеговину. Боснии и Герцеговине проект даст выход на центральные регионы Сербии по Коридорам 10 и 11.

По данным агентства, Эрдоган также посетит Санджак, мусульманский регион на юге Сербии, имеющий исторически тесные связи с Турцией. Там он примет участие в пуске реконструкции трассы Нови-Пазар - Тутин. Соответствующее соглашение было подписано на церемонии открытия нового аэропорта в Стамбуле 29 октября 2018 года.

В октябре 2018 года в телефонном разговоре Эрдоган и Вучич договорились начать подготовку к многодневному визиту Эрдогана в Сербию в 2019 году. Собеседники отметили, что отношения двух стран находятся на подъеме, политический диалог интенсивный, а экономическое взаимодействие наращивает объемы. Президенты констатировали, что бошняки в Сербии, живущие в Санджаке, являются мостом сотрудничества между двумя странами.

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