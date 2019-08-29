UniCredit заинтересован в получении прямого контроля над своей долей в Yapi Kredi

29 августа 2019 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Итальянский банк UniCredit SpA и крупнейший финансово-промышленный конгломерат Турции Koç Holding обсуждают реорганизацию своего совместного предприятия – холдинга Koç Financial Services, который владеет почти 82 процентами акций банка Yapi Kredi. Партнеры купили долю в Yapi Kredi в 2005 году, и каждый инвестор владеет половиной холдинга через совместно управляемую компанию.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Bloomberg, UniCredit заинтересован в выходе из предприятия и получении прямого контроля над его 41-процентной долей в Yapi Kredi. Это позволит итальянскому банку принять решение о будущем своей доли в предприятии, без необходимости консультироваться с турецким Koç Holding. Однако альтернативным решением может послужить и вторичное публичное размещение акций. Переговоры пока еще не завершены.

«Прямая доля даст UniCredit большую стратегическую гибкость и облегчит банку вывод капитала из Турции, поэтому инвесторы UniCredit должны приветствовать данное решение», - сказал Хьюго Круз, аналитик Keefe, Bruyette & Woods.

Yapi Kredi входит в число турецких кредиторов, которым необходимо реструктурировать свои кредиты, поскольку обесценивающаяся лира затруднила компаниям погашение их долларового долга доходами в нацвалюте. По мнению агентства Moody's Investors Service, высокий уровень заимствований в корпоративном секторе, где внешние обязательства превышают активы почти на 200 миллиардов долларов, увеличивает риски в турецкой финансовой системе, так как более половины этих долгов приходится на внутренние банки.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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