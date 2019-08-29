Турция планирует увеличить экспорт в ряд стран - министр

29 августа 2019 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция намерена увеличить экспорт в ряд государств мира, сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, основные страны в которые Турция намерена увеличить экспорт - это США, Бразилия, Китай, Эфиопия, Марокко, ЮАР, Республика Корея, Индия, Ирак, Великобритания, Япония, Кения, Малайзия, Мексика, Узбекистан, Чили и Россия.

Министр отметила, что в рамках планов поддержки экспортеров также будет создана «Электронная платформа экспорта».

Отметим, что совокупный экспорт Турции в июле вырос на 7,9 процента по сравнению с прошлым годом и составил, 15,16 миллиарда долларов. При этом турецкий импорт сократился на 8,5 процента – и составила 18,35 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в июле составил 33,51 миллиард долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Товарооборот Турции и Китая сократился более чем на $600 млн
Турция 16 августа 16:29
Товарооборот между Турцией и Сирией сократился почти на $2 млн
Турция 16 августа 12:41
Товарооборот Турции и Ирака сократился более чем на $22 млн
Турция 16 августа 12:11
Товарооборот Турции и Кыргызстана сократился более чем на $3 млн
Турция 15 августа 17:54
Товарооборот Турции и Таджикистана вырос более чем на $1 млн
Турция 15 августа 17:06
Товарооборот Турции и Казахстана сократился почти на $20 млн
Турция 15 августа 14:33
Лента новостей
Баку вошел в ТОП-10 городов, чаще всего посещаемых израильтянами
Туризм 14:39
Рынок страхования жизни Азербайджана сокращается
Финансы 14:37
Конте принял мандат на формирование нового правительства Италии
Другие страны 14:33
Обязательства OAO "Unicapital" выросли более чем в полтора раза
Финансы 14:29
В Кызылординской области запустят ряд заводов до конца года
Бизнес 14:22
Баку вошел в рейтинг самых безопасных городов мира
Политика 14:20
Принц шансона Джейхун Бакинский подарит осенние мотивы (ВИДЕО)
Звёздный мир 14:16
В социальных сетях есть группы, ведущие пропаганду под прикрытием религии — Госкомитет
Общество 14:15
У испанского побережья спасли более 200 мигрантов
Европа 14:04