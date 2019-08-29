Турция планирует увеличить экспорт в ряд стран - министр

БАКУ /Trend/ - Турция намерена увеличить экспорт в ряд государств мира, сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, основные страны в которые Турция намерена увеличить экспорт - это США, Бразилия, Китай, Эфиопия, Марокко, ЮАР, Республика Корея, Индия, Ирак, Великобритания, Япония, Кения, Малайзия, Мексика, Узбекистан, Чили и Россия.

Министр отметила, что в рамках планов поддержки экспортеров также будет создана «Электронная платформа экспорта».

Отметим, что совокупный экспорт Турции в июле вырос на 7,9 процента по сравнению с прошлым годом и составил, 15,16 миллиарда долларов. При этом турецкий импорт сократился на 8,5 процента – и составила 18,35 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в июле составил 33,51 миллиард долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.