Госорган Турции арендует транспортные средства

31 августа 2019 10:25 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Турецкий университет закупает топливо
Турция 14 августа 10:45
Госорган Турции закупает консалтинговые услуги
Турция 6 августа 15:22
Госорган Турции закупит электротовары
Турция 1 августа 16:29
Минобразования Турции арендует транспортные средства
Турция 22 июля 13:12
Турецкий аэропорт привлечет иностранных страховщиков
Турция 4 июня 14:57
Турецкий аэропорт привлечет иностранных страховщиков
Турция 4 июня 10:03
Лента новостей
В ДТП в Сальяне погибли два человека
Происшествия 11:21
Россия на встрече министров труда G20 поделится опытом по занятости пожилых людей
Россия 11:20
Новак планирует провести на ВЭФ переговоры с партнерами из Индии и Японии
Россия 11:20
На сайте предвыборного штаба Трампа потроллили Клинтон
США 11:17
Оборот по платежным картам в Азербайджане вырос более чем на треть
ИКТ 11:13
Выступления Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова в России встретили бурными овациями (ВИДЕО)
Культура 11:08
В Азербайджане изменен порядок выплаты стипендий студентам
Общество 11:06
Азербайджанская компания налаживает производство новых видов халяльной мясной продукции
Бизнес 11:03
На химзаводе в Индии произошел взрыв
Другие страны 11:02