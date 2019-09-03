Минобороны Турции о военных операциях на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - Военные операции ВВС Турции на севере Ирака будут вестись до уничтожения последнего террориста, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Акара, ВВС Турции успешно проводят операции по уничтожению террористов на севере Ирака.

Он добавил, что для Турции важнее всего обеспечение безопасности, и Анкара готова для этого на все.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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