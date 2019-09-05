Экс-президент Турции Гюль не будет участвовать в создании новой политической партии

5 сентября 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экс-президент Турции Абдуллах Гюль не будет участвовать в создании новой политической партии, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По предварительным данным, о создании новой политической партии в Турции будет объявлено 15 сентября.

Отметим, что в турецких СМИ появилась ранее информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики Али Бабаджаном, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу и Абдуллах Гюль.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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