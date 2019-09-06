В Турции испытали крылатые ракеты SOM-B2

БАКУ /Trend/ - В Турции проведен первый тестовый запуск двухступенчатой ракеты SOM-B2, которая является одной из версий крылатой ракеты большой дальности SOM.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, написал на своей странице в Твиттер министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Сообщается, что данная версия ракеты SOM будет использоваться для уничтожения бетонных бункеров.

Министр оборонной промышленности Исмаил Демир у себя в Твиттер написал, что ракета SOM-B2 во время тестового запуска успешно поразила цель. Министр добавил, что тестирование ракеты завершилось.

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