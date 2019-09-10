Али Бабаджан назвал предварительную дату создания новой политической партии в Турции

БАКУ /Trend/ - Экс-министр по вопросам экономики Турции Али Бабаджан назвал приблизительную дату создания новой политической партии в стране, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Бабаджана новая политическая партия в Турции будет создана до начала 2020 года.

Экс-министр отметил, что создание новой политической партии в Турции является крайней политической необходимостью.

Отметим, что в турецких СМИ ранее появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики Али Бабаджаном, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу и Абдуллах Гюль.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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