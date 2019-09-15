Обнародованы объемы перевалки грузов из Азербайджана через порты Турции

БАКУ /Trend - В августе 2019 года объем перевалки грузов из Азербайджана через порты Турции составил 30,1 тысячи тонны. Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

В министерстве отметили, что в августе 2019 года все перевалки грузов из Азербайджана через порты Турции были осуществлены судами, плавающими под флагом других стран.

Отметим, что в августе текущего года в турецкие порты прибыло 4 601 судно, брутто-регистровый тоннаж которых составил 58 316 380 тонн.

За указанный период в турецкие порты прибыло 1 978 судов под флагом Турции, и 2 623 судов под флагами других стран.

Брутто-регистровый тоннаж судов, прибывших в турецкие порты под флагом Турции за указанный период, составил 9 630 723 тонны, а судов под иностранными флагами – 48 685 657 тонны.

В январе-августе 2019 года турецкие порты приняли 35 716 судов, брутто-регистровый тоннаж которых составил 516 701 650 тонн.

В январе-августе 2019 года брутто-регистровый тоннаж судов, прибывших в турецкие порты под флагом Турции, составил 76 956 730 тонн, а судов под флагами других стран – 439 744 920 тонн

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар)

Твиттер: @rhafizoglu

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