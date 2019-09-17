В августе в Турции погибли в ДТП более 170 человек

БАКУ /Trend/ - В августе 2019 года в Турции произошли 9,3 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 173 человека. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило пять тысяч человек.

Согласно отчету, 5,3 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрирован 51 случай цепных аварий.

«Причиной 176 ДТП, произошедших в августе 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.

216 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В августе 2019 года водителям в Турции было выписано штрафов на 318,2 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 17 сентября составляет 5.7228 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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