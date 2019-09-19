Турция создает военные базы на севере Сирии и Ирака – министр обороны

БАКУ /Trend/ - Турция создает постоянные военные базы на севере Сирии и Ирака, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Акара, Анкара определила места, где будут созданы постоянные военные базы в этих странах.

Он подчеркнул, что цель Турции - создание зоны безопасности на севере Сирии, что очень важно для борьбы с терроризмом.

Как сообщалось ранее, в рамках соглашения, достигнутого между Вашингтоном и Анкарой о создании зоны безопасности на севере Сирии, Турция создаст в этой зоне десять военных баз.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал ранее, что у США есть две недели в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам Эрдогана, если США не выполнят свои обещания и обязательства, Анкара будет действовать в вопросе создания этой зоны самостоятельно.

Он также отметил, что в зоне безопасности, которая будет создана на севере Сирии, будут размещены сирийские беженцы, которые находятся в Турции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что действия США в вопросе создания зоны безопасности в Сирии не удовлетворяют Анкару.

По словам Чавушоглу, США и Турция приступили к наземному патрулированию на севере Сирии, но все остальные действия США носят лишь "косметический" характер.

«ВС Турции в любой момент могут войти на территории на севере Сирии, если США будут бездействовать в деле создания зоны безопасности», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что 14 августа в рамках соглашения между США и Турцией о создании зоны безопасности на севере Сирии, турецкие беспилотники приступили к наблюдательным полетам над этой территорией.

Сообщается, что Вашингтон и Анкара достигли соглашения о создании координационного центра в турецкой провинции Шанлыурфа в связи с созданием зоны безопасности в Сирии.

Отметим, что ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Турция и США вскоре откроют координационный центр по созданию зоны безопасности в Сирии.

По словам Акара, в США знают, что Турция не допустит создания каких-либо образований у своих границ.

Министр обороны добавил, что Турция настаивает на том, чтобы глубина зоны безопасности на севере Сирии составляла 30-40 километров.

Он подчеркнул, что "США должны собрать оружие у террористов PYD/YPG".

«Если США не выполнят обязательства перед Анкарой, то Турция без их участия сделает все возможное для создания зоны безопасности в Сирии», - сказал министр.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. Ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть протянется от иракско-сирийской границы до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности от Эль-Камышлы протянется до Джараблуса.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести очередные антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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