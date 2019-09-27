У США осталось очень мало времени для создания зоны безопасности на севере Сирии – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Время работает против США, и у Вашингтона осталось очень мало времени для создания зоны безопасности на севере Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, США должны понять, что Турция - не та страна, с которой могут пройти двойные стандарты.

Он подчеркнул, что террористический коридор на севере Сирии - это реальная угроза для национальной безопасности Турции.

Отметим, что ранее, 18 сентября Эрдоган сказал, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят свои обещания и обязательства, то Анкара будет действовать самостоятельно для создания зоны безопасности.

Он также отметил, что в этой зоне безопасности будут размещены сирийские беженцы, которые находятся в Турции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что действия США в связи с созданием зоны безопасности в Сирии не удовлетворяют Анкару. США и Турция приступили к наземному патрулированию на севере Сирии, но все остальные действия США носят лишь "косметический" характер.

«ВС Турции в любой момент могут войти на территории на севере Сирии, если США будут бездействовать в деле создания там зоны безопасности», - сказал Чавушоглу.

Отметим, что 14 августа в рамках соглашения между США и Турцией о создании зоны безопасности на севере Сирии турецкие беспилотники приступили к наблюдательным полетам над этой территорией.

Сообщается, что Вашингтон и Анкара достигли соглашения о создании координационного центра в турецкой провинции Шанлыурфа в связи с созданием зоны безопасности в Сирии.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Турция и США вскоре откроют координационный центр по созданию зоны безопасности в Сирии.

По словам Акара, в США знают, что Турция не допустит создания каких-либо образований у своих границ.

Министр обороны добавил, что Турция настаивает на том, чтобы глубина зоны безопасности на севере Сирии составляла 30-40 километров.

Он подчеркнул, что "США должны собрать оружие у террористов PYD/YPG". «Если США не выполнят обязательства перед Анкарой, то Турция без их участия сделает все возможное для создания зоны безопасности в Сирии», - сказал министр.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на Севере Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. Ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть протянется от иракско-сирийской границы до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности от Эль-Камышлы протянется до Джараблуса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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