В Турции при обрушения туннеля погиб один человек

1 октября 2019 04:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Кайсери кладоискатели остались под завалами обрушившегося туннеля, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате происшествия один человек погиб, а также один человек пострадал.

Инцидент произошел в районе Меликгази. Два человека остались под завалами после обрушения подземного туннеля, который был вырыт в целях поиска клада.

В связи с данным инцидентом началось расследование.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия, Иран и Турция скоро проведут в Нур-Султане встречу высокого уровня
Россия 30 сентября 23:02
Турция намерена форсировать создание зоны безопасности на севере Сирии
Турция 30 сентября 22:10
Растут грузоперевозки из Турции в Ирак и Сирию
Турция 30 сентября 17:44
«Тахиаташская» ТЭС Узбекистана увеличит выработку электроэнергии до 4 млрд кВт/ч
Энергетика 30 сентября 17:09
Вырос экспорт фруктов из Турции в Туркменистан
Турция 30 сентября 16:37
В каком турецком городе больше всего зарегистрировано туркменских компаний
Турция 30 сентября 11:37
Лента новостей
Президент Перу объявил о роспуске парламента
Другие страны 04:36
В Бразилии осудили бывшего первого богача страны
Другие страны 03:34
В Сальвадоре более десятка полицейских задержали за совершение 48 убийств
В мире 03:01
WhatsApp станет недоступен для некоторых пользователей
В мире 02:42
Глава британского Минфина заявил, что страна будет готова к любому варианту Brexit
Европа 02:16
На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника (ФОТО)
Политика 01:55
Пентагон: США не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров
США 01:43
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу
Спорт 01:21
На парламентских выборах в Австрии завершили подсчет голосов, отданных по почте
Европа 01:05