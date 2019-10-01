В Турции при обрушения туннеля погиб один человек

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Кайсери кладоискатели остались под завалами обрушившегося туннеля, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате происшествия один человек погиб, а также один человек пострадал.
Инцидент произошел в районе Меликгази. Два человека остались под завалами после обрушения подземного туннеля, который был вырыт в целях поиска клада.
В связи с данным инцидентом началось расследование.
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