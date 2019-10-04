Зона безопасности в Сирии это вопрос жизни и смерти для Турции – МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Зона безопасности в Сирии это вопрос жизни и смерти для Турции, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, если Анкара в ближайшее время не предпримет шагов для создания зоны безопасности на севере Сирии, то в дальнейшем она столкнется с более серьезными проблемами в соседней стране.

Чавушоглу отметил, что в Вашингтоне обещали, что выведут войска из северных районов Сирии, но они не сдержали своего слова перед Анкарой.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии» - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что ранее, 18 сентября Эрдоган сказал, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать самостоятельно для создания зоны безопасности.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на Севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на Севере Сирии охватывает территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть протянется от иракско-сирийской границы до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности от Эль-Камышлы протянется до Джараблуса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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