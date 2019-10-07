Военные операции ВС Турции на севере Сирии на пользу самой же Сирии – МИД

7 октября 2019 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военные операции ВС Турции на севере Сирии на пользу самой же Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, новые антитеррористические операции на севере Сирии нацелены на то, чтобы принести мир и стабильность в эту страну.

«Турция, как и ранее, поддерживает территориальную целостность Сирии», - сказал Чавушоглу.

Он добавил, что Турция очистит регион от террористов.

Отметим, что ранее Чавушоглу сказал, что создание зоны безопасности на севере Сирии - вопрос жизни и смерти для Анкары.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал он.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября президент Турции заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

Он добавил, что если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на Севере Сирии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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