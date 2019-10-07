Военные операции ВС Турции на севере Сирии на пользу самой же Сирии – МИД

БАКУ /Trend/ - Военные операции ВС Турции на севере Сирии на пользу самой же Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По его словам, новые антитеррористические операции на севере Сирии нацелены на то, чтобы принести мир и стабильность в эту страну.
«Турция, как и ранее, поддерживает территориальную целостность Сирии», - сказал Чавушоглу.
Он добавил, что Турция очистит регион от террористов.
Отметим, что ранее Чавушоглу сказал, что создание зоны безопасности на севере Сирии - вопрос жизни и смерти для Анкары.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.
«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал он.
Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.
Отметим, что 18 сентября президент Турции заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.
Он добавил, что если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности.
Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на Севере Сирии.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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