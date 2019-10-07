Американские военные начали покидать север Сирии – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В преддверии начала новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, данный процесс начался после проведения им накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, что ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал он.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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