Саммит «Тюркского совета» в Баку откроет новые возможности сотрудничества - главред турецкой газеты

14 октября 2019 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Саммит «Тюркского совета» в Баку откроет новые возможности сотрудничества между тюркоязычными странами. Об этом сказал Trend в понедельник главный редактор газеты Bölgepostası, обозреватель газеты Milat Уфук Джошкун.

По словам Джошкун, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Азербайджан также отметил важность этого саммита и сказал, что саммит «Тюркского совета» в этом году войдет в историю.

«Он отметил что сегодня тюркоязычные страны у которых одна культура и исторические корни должны быть вместе для того, чтобы противостоять коварным планам некоторых сил, направленных против них»- сказал Джошкун.
По его словам если тюркоязычные страны не будут едины, то будет очень трудно обеспечить стабильность в регионе, в том числе на Ближнем Востоке.

По словам Джошкун, союз который создан тюркоязычными странами, будет с каждым днем развиваться и охватывать все больше сфер, будет играть важную роль в деле обеспечения стабильности в регионе.

«В противном случае тюрко-исламский мир всегда будет под угрозами извне»- отметил гравред.

Джошкун также подчеркнул важную роль Турции и Азербайджана в создании «Тюркского совета».

«Азербайджан с первого дня независимости оказывал поддержку Турции, всегда демонстрировал свою братскую позицию» - сказал он.

Отметим, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване. Его цель — развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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