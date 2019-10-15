Военные операции ВС Турции на севере не преследуют иные цели кроме борьбы с терроризмом - главред турецкой газеты

БАКУ /Trend/ - Военные операции ВС Турции на севере не преследуют иных целей кроме уничтожения террористов, которые являются реальной угрозой для региона. Об этом сказал Trend во вторник главный редактор газеты Bölgepostası, обозреватель газеты Milat Уфук Джошкун.

По словам Джошкуна, террористические организации РПК, PYD/ YPG являются угрозой не только для Турции, но и для соседних стран.

Несмотря на то, что целью Турции является лишь уничтожение источников терроризма, ЕС, Лига арабских государств, а также ряд других стран, включая Израиль, оценивают операцию «Источник мира» как оккупацию.

По словам эксперта самая абсурдная позиция по отношению к операции «Источник мира» у стран-членов НАТО.

«Страны НАТО вместе того, чтобы поддержать своего союзника Турцию, осуждают эту операцию, тем самым выражая косвенную солидарность с РПК, PYD/ YPG» - сказал Джошкун .

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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