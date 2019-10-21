После встречи с Путином будут предприняты окончательные шаги по поводу зоны безопасности на севере Сирии - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - После встречи с президентом России Владимиров Путином которая состоится завтра, будут предприняты окончательные шаги по поводу зоны безопасности на севере Сирии.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на глобальном форуме TRT World, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган также отметил что остается очень мало времени для того, чтобы террористы YPG/PYD покинули север Сирии, где Турция будет создавать зону безопасности.

Он отметил что его визит в Россию состоится 22 октября.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

18 октября вступило в силу соглашение о 120 часовом прекращении боевых действий на севере Сирии со стороны ВС Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.