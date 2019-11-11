Эрдоган проведет встречу с Али Бабаджаном, который намерен создать новую партию – СМИ

11 ноября 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с экс-министром экономики Али Бабаджаном. Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, встреча Эрдогана с Бабаджаном состоится на текущей неделе.

Ранее президент Эрдоган выступил с заявлением о том, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) сделает все возможное для возвращения кадров, покинувших недавно ряды партии.

Отметим, что в турецких СМИ ранее появилась информация о том, что в стране создается новая партия во главе с экс-министром экономики Али Бабаджаном, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу и Абдуллах Гюль.

Али Бабаджан покинул ряды ПСР восьмого июля 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

виттер: @rhafizoglu

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