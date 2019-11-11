Эрдоган проведет встречу с Али Бабаджаном, который намерен создать новую партию – СМИ

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с экс-министром экономики Али Бабаджаном. Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, встреча Эрдогана с Бабаджаном состоится на текущей неделе.
Ранее президент Эрдоган выступил с заявлением о том, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) сделает все возможное для возвращения кадров, покинувших недавно ряды партии.
Отметим, что в турецких СМИ ранее появилась информация о том, что в стране создается новая партия во главе с экс-министром экономики Али Бабаджаном, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу и Абдуллах Гюль.
Али Бабаджан покинул ряды ПСР восьмого июля 2019 года.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
виттер: @rhafizoglu
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