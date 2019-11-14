Эрдоган выразил недовольство признанием палатой представителей США т.н. "геноцида армян"

14 ноября 2019 05:40 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в США, что признание палатой представителей США так называемого "геноцида армян" в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Палата представителей США проголосовала 29 октября за признание геноцида армян в Османской империи в начале XX века. За принятие документа, согласно результатам пресс-службы палаты, проголосовали 405, против - 11 человек. В тот же день посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции.

"Резолюции, принятые палатой представителей США, бросают тень на турецко-американские отношения и вызывают неприятие у нашего народа. По событиям, которые произошли 104 года назад, решение должны принимать не политики, а историки. Турция придерживается открытости в этом вопросе, мы открыли архивы, более миллиона документов, все могут приехать и изучить их", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Он добавил, что Турция уверена в своей правоте по этому вопросу.

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