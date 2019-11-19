Между Анкарой и Стамбулом будут запущены новые скоростные поезда

БАКУ /Trend/ - Между Анкарой и Стамбулом будут запущены новые поезда, скорость которых может достигать 300 км/час, сказал глава Национальной железнодорожной компании Турции (TCDD) Камуран Языджы. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Языджы, новые скоростные поезда, которые закуплены у немецкой компании «Siemens», прибудут в Турцию 22 ноября этого года.

Он добавил, что их эксплуатация между Анкарой и Стамбулом начнется уже с первого февраля 2020 года.

Общая сумма закупки составляет 312 миллионов евро.

Отметим, что протяженность высокоскоростных железнодорожных линий в Турции составляет 1,213 тысячи километров, и продолжаются работы по строительству еще четырех тысяч километров линий. Наряду с этим, также проводятся исследовательские работы для строительства дополнительных пяти тысяч километров линий.

Первая железная дорога в Турции была построена в 1860 году в провинции Измир на западе страны, ее протяженность составила 357 километров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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