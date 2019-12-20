Эрдоган: У Армении нет никаких доказательств о так называемом «геноциде»

20 декабря 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У Армении нет никаких доказательств о так называемом «геноциде армян», сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Анкара неоднократно призывала Армению открыть архивы для расследования событий 1915 года, но она не открывает архивы.

«Причина того, что Армения не открывает архивы в том, что никакого «геноцида» армян не было»- сказал президент Турции.

Он отметил что, у Турции свыше 1,5 миллиона архивных документов по событиям 1915 года.

Напомним, что 12 декабря сенаторы США единогласно приняли законопроект о т.н. «геноциде армян» в Османской империи. Турция решительно осудила это решение Сената США. МИД Турции охарактеризовал данное решение как политизированное и вредящее отношениям между двумя странами.

Отметим, что 13 декабря посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в МИД Турции в связи с принятием в американском Сенате резолюции о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи.

Ранее Саттерфилд был вызван в МИД Турции в связи с принятием в Палате представителей проекта этой резолюции.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции — Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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