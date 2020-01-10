В Турции задержан разыскиваемый Интерполом террорист

10 января 2020 06:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На турецко-сирийской границе задержан находящийся в розыске член террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что операция по его задержанию была проведена в турецкой провинции Килис.

Он был задержан в результате операции, проведенной сотрудниками Национального разведывательного управления и Службы безопасности страны при его попытке незаконного пересечения границы с Сирией.

Было установлено, что задержанный является гражданином Дании и разыскивается Интерполом.

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