В Турции задержан разыскиваемый Интерполом террорист

БАКУ /Trend/ - На турецко-сирийской границе задержан находящийся в розыске член террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что операция по его задержанию была проведена в турецкой провинции Килис.

Он был задержан в результате операции, проведенной сотрудниками Национального разведывательного управления и Службы безопасности страны при его попытке незаконного пересечения границы с Сирией.

Было установлено, что задержанный является гражданином Дании и разыскивается Интерполом.

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