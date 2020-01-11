В Стамбуле произошло землетрясение

11 января 2020 18:04 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.

"Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в 16.37 в районе Мраморного моря с эпицентром в акватории Мраморного моря в районе города Силиври", - говорится в сообщении ведомства.

По данным телеканала NTV, землетрясение ощущалось во многих районах Стамбула. О пострадавших и разрушениях пока информации нет.

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