При взрыве бомбы в Сомали ранены 6 граждан Турции

18 января 2020 19:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При теракте в Могадишо пострадали шесть граждан Турции и девять граждан Сомали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщил в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Состояние двух граждан Турции, пострадавших при теракте в Сомали, оценивается как тяжелое. Они находятся на операции», - написал Коджа.

Пострадавшие в результате теракта доставлены в больницу имени Реджепа Тайипа Эрдогана в Могадишо.

Глава ведомства отметил, что состояние четырех из девяти пострадавших граждан Сомали также оценивается как тяжелое.

«Мы находимся на связи с посольством Турции в Сомали и в случае необходимости отправим в Могадишо самолет с медиками», - написал Коджа.

Напомним, что в субботу начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван террористом-смертником в городе Афгойе в 25 километрах к северо-западу от столицы Сомали Могадишо. Машина была подорвана рядом с местом, где обедали турецкие специалисты и местные полицейские. Турецкие рабочие сейчас занимаются строительством скоростной дороги между Могадишо и Афгойе.

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