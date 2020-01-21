Эрдоган: Присутствие Турции усилило надежду на мир в Ливии

21 января 2020 05:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Присутствие Турции усилило надежду на мир в Ливии. Об этом, как передает Trend соссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя журналистам итоги берлинской конференции по Ливии.

По словам турецкого лидера, Анкара прекрасно осознает, какие сценарии реализуются в регионе под предлогом борьбы с терроризмом.

Эрдоган подчеркнул, что именно шаги Турции привели к равновесию в Ливии. «Анкара продолжит оказывать поддержку политическому процессу как конкретными шагами на местах, так и за столом переговоров. Если Турция - сильное государство, то и ожидания от нее большие как от сильного государства. Турция - ключ к миру», - сказал турецкий лидер.

По словам турецкого лидера, соблюдение режима перемирия в Ливии, инициированного Турцией и Россией, откроет путь к политическому процессу, а сам факт отказа Халифы Хафтара от заключения договоренностей говорит о многом.

Участники берлинской конференции лишь засвидетельствовали этот факт. Надеюсь, итоги конференции внесут вклад в интересы Ливии, отметил Эрдоган.

Президент прокомментировал предложение ЕС выступить в качестве «координатора» процессов в Ливии. «На фоне усилий ООН подобный шаг был бы неверным», - сказал Эрдоган, отметив, что Анкара против подобной идеи.

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