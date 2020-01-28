Трамп и Эрдоган обсудили перемирие в Ливии и прекращение насилия в Сирии

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в понедельник по телефону режим прекращения огня в Ливии, а также необходимость остановить насилие в Сирии. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня [в понедельник] Трамп провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили необходимость устранения иностранного вмешательства и поддержания режима прекращения огня в Ливии. Лидеры согласились, что акты насилия, которые осуществляются в [провинции] Идлиб (Сирии), должны прекратиться", - отметил он.

"Президент Трамп также подчеркнул важность урегулирования Турцией и Грецией своих разногласий в восточной части Средиземноморья", - добавил Дир.

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