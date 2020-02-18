В Турции задержаны более 30 нелегалов

БАКУ /Trend/ - У побережья турецкой провинции Измир задержана лодка с нелегальными мигрантами, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на борту лодки находились находились 33 нелегальных мигранта.

Нелегалы были задержаны береговой охраной в районе Дикили.

Все они являются выходцами из Афганистана.

Мигранты были переданы в соответствующие органы.