В Турции задержаны более 30 нелегалов
БАКУ /Trend/ - У побережья турецкой провинции Измир задержана лодка с нелегальными мигрантами, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, на борту лодки находились находились 33 нелегальных мигранта.
Нелегалы были задержаны береговой охраной в районе Дикили.
Все они являются выходцами из Афганистана.
Мигранты были переданы в соответствующие органы.
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